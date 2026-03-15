Il giocatore francese sembra aver perso forma e velocità, apparendo irriconoscibile rispetto alle sue prestazioni passate. La sua presenza in campo viene spesso messa in discussione e la mancanza di Lautaro Martinez pesa molto sulla linea offensiva, che fatica a trovare spazi e occasioni. Il ritorno del calciatore argentino, che ha segnato contro l'Atalanta, è molto atteso per rinvigorire l’attacco.

Non ci sono solo Manganiello, il Var Gariglio e il putiferio finale a condire la giornataccia nerazzurra. Ben prima del disastro arbitrale, l’Inter ha misurato ancora una volta il problema più grande in questo periodo: senza Lautaro, si è aperta una voragine davanti e il rampante Pio la riempie soltanto in parte. Tra i big senza anima, ce n’è uno inghiottito dai propri demoni fino a diventare la controfigura di se stesso: vedendolo vagare spaurito in campo anche contro l’Atalanta, tutti si sono chiesti dove sia mai finito Marcus Thuram. Non bastasse l’ormai solita mollezza, il francese ha clamorosamente fallito l’occasione del 2-0 nel secondo tempo: avrebbe cambiato completamente lo svolgimento del romanzo e azzerato il rischio di polemiche finali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thuram, dove sei? Il francese involuto e irriconoscibile, senza Lautaro è un guaio

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