Thuram come Manganiello bufera Inter | È un ex giocatore

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Marcus Thuram ha sbagliato un’occasione importante sul punteggio di 2-0, suscitando le proteste dei tifosi a San Siro. La sua prestazione è stata oggetto di critiche, ma gli episodi e le proteste post-partita hanno distolto l’attenzione dal suo rendimento. L’attenzione si è concentrata sui fatti accaduti sul campo e sulle reazioni dei presenti.

Ennesima prova deludente del francese: si divora il due a zero e fa arrabbiare San Siro Gli episodi e le proteste dopo Inter-Atalanta hanno offuscato l’analisi della partita e fatto sì che si parlasse davvero poco dell’ ennesima prova deludente di Marcus Thuram. Ovvero del peggiore in campo della squadra di Chivu, indolente e sprecone visto che si è divorato da pochi passi l’occasione del due a zero. Il gol che avrebbe probabilmente chiuso la partita. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spietati i commenti degli interisti sui social, in particolare su X. C’è chi scrive che Thuram è un ex giocatore, chi dice che non è meglio di Correa o che è una sorta di Taremi 2. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thuram come Manganiello, bufera Inter: “È un ex giocatore” Articoli correlati Bufera internazionale dopo Inter-Juventus. CBS Sports: “L’arbitro il giocatore migliore”Nella serata di ieri, nel post partita di Inter-Juventus, le immagini legate all'episodio clamoroso di Kalulu e Bastoni hanno fatto ben presto il... Leggi anche: Manganiello dirige Inter-Atalanta: tutti i suoi precedenti con l’Inter