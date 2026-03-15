Il cofondatore di PayPal e Palantir si trova a Roma per partecipare a una serie di conferenze che affrontano temi legati a tecnologia, teologia e geopolitica. L'evento riunisce esperti e studiosi provenienti da diverse parti del mondo, concentrandosi su come le innovazioni tecnologiche influenzino le questioni di fede e di politica internazionale. La presenza di Thiel segna un momento di attenzione verso questi argomenti complessi e interconnessi.

Il cofondatore di PayPal e di Palantir, Peter Thiel, si trova a Roma per una serie di conferenze che intrecciano tecnologia, teologia e geopolitica. Con un patrimonio stimato in 30 miliardi di dollari, l’imprenditore americano sta sfidando il primo Papa americano, Prevost, attraverso narrazioni apocalittiche sul ruolo dell’Anticristo nei tempi moderni. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale Vincenzo Gioberti di Brescia, si svolgerà tra oggi e mercoledì in luoghi ancora non resi pubblici, ma con una messa in latino prevista a San Giovanni Battista dei Fiorentini. La presenza di Thiel nella capitale italiana non è casuale: il magnate vede nelle aziende tecnologiche la vera forza frenante contro la fine dei tempi, sostituendo le istituzioni religiose tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thiel a Roma: tecnologia contro l’Anticristo

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