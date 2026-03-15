Nel match tra Teramo e Benevento, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 28-33. La partita si è svolta a Benevento, dove il Teramo ha mostrato una buona crescita sia a livello tattico che mentale, portando a casa la vittoria. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, ma alla fine è stata la difesa del Teramo a fare la differenza.

La sfida disputata a Benevento ha il Teramo imporsi con un netto 28-33, confermando la sua crescita tattica e mentale. La vittoria è stata ottenuta grazie a una difesa solida e a scelte strategiche corrette della panchina aprutina in un campo ostile. Il risultato finale segna un punto di svolta per la squadra guidata da mister Iezzi, che si rilancia verso le posizioni di vertice della classifica dopo aver superato le difficoltà iniziali del match. L’atmosfera dell’arena sannita era tesa, ma i biancorossi hanno dimostrato la capacità di gestire la pressione e trasformare la sofferenza in vantaggio competitivo. L’equilibrio iniziale e la svolta difensiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo a Benevento: 28-33, la difesa vincente

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