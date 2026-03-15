Ter Stegen torna al Barcellona per votare il nuovo presidente ma non può | non risulta tra i tesserati

Il portiere tedesco del Barcellona, in forza dal 2014, è tornato al club con l’intenzione di partecipare al voto per il nuovo presidente, ma non gli è stato possibile farlo perché non risultava tra i tesserati. La sua presenza all’interno dello stadio è stata confermata, ma non ha avuto diritto di voto. L’episodio si è verificato durante le procedure di scelta del nuovo presidente del club.