Ter Stegen torna al Barcellona per votare il nuovo presidente ma non può | non risulta tra i tesserati
Il portiere tedesco del Barcellona, in forza dal 2014, è tornato al club con l’intenzione di partecipare al voto per il nuovo presidente, ma non gli è stato possibile farlo perché non risultava tra i tesserati. La sua presenza all’interno dello stadio è stata confermata, ma non ha avuto diritto di voto. L’episodio si è verificato durante le procedure di scelta del nuovo presidente del club.
Ancora un contrattempo tra ter Stegen e il Barcellona anche se, questa volta, non di natura fisica: il portiere tedesco, malgrado militi nel Club dal lontano 2014, non ha potuto votare il nuovo presidente azulgrana perché non risultava tra i tesserati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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