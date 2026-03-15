Tentano di rapire una ragazzina in centro | indagini in corso

A Melito, in provincia di Napoli, le forze dell'ordine stanno indagando su un tentato rapimento avvenuto nel centro della città, coinvolgendo una bambina di cui si sono perse le tracce. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto e di individuare eventuali testimoni o elementi utili alle indagini.

Paura a Melito, in provincia di Napoli, dove si sarebbe verificato un tentato rapimento ai danni di una bambina. L'episodio, in particolare, sarebbe avvenuto nella serata di venerdì in via Barco. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la ragazzina sarebbe stata affiancata da un’auto mentre era in strada. A quel punto uno degli occupanti del veicolo avrebbe aperto la portiuera e tentato di trascinare la ragazzina all'interno dell'abitacolo. Il piano, per fortuna, non è riuscito. Secondo i carabinieri, che indagano sulla vicenda, potrebbe essersi trattato anche solo di un tentativo di rapina, anche se la pista del tentato rapimento è quella più accreditata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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