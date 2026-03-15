Tenta di accoltellare il fratello giovanissimo arrestato dalla polizia

Un giovane di circa 20 anni è stato arrestato a Marcianise dalla polizia dopo aver tentato di accoltellare il fratello. L'episodio si è verificato in un’abitazione della città, dove gli agenti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto. Il giovane è stato fermato sul posto e ora si trova in stato di fermo.

Un giovane di circa 20 anni è stato arrestato dalla polizia a Marcianise dopo aver tentato di accoltellare il fratello. L’episodio di violenza familiare si è verificato nella notte nell’abitazione dove i due abitano. Secondo quanto ricostruito, in seguito a una lite tra i due fratelli, il giovane avrebbe preso un coltello e si sarebbe scagliato contro il fratello. Ancora da chiarire le circostanze in cui è maturata l’aggressione su cui sono in corso le verifiche da parte degli agenti del locale commissariato. Per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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