La tensione in Asia sud occidentale ha causato un aumento di circa 350 euro nelle bollette energetiche delle famiglie della Maremma e del Grossetano. I mercati energetici stanno già rispondendo alle notizie provenienti da quella regione, influenzando direttamente le spese domestiche delle persone in questa zona. La situazione sembra avere ripercussioni immediate sui costi dell’energia nel territorio.

La tensione internazionale in Asia sud occidentale sta già facendo reagire i mercati energetici, con un impatto diretto sulle tasche delle famiglie della Maremma e del Grossetano. Le stime indicano che una crisi prolungata potrebbe comportare un rincaro annuale di circa 350 euro per le bollette di luce e gas, sommandosi ai costi crescenti dei carburanti. Nel territorio tra Grosseto e Piombino, dove il riscaldamento a gas è ancora diffuso, questo aumento non è solo un dato astratto ma diventa un peso concreto sulla spesa mensile. I primi segnali si vedono già alle pompe di benzina e diesel, mentre l’incertezza sullo Stretto di Hormuz continua a tenere alta la pressione sui prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione in Asia: +350 euro sulle bollette della Maremma

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