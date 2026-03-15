Tensione a Salsomaggiore | 39enne minaccia strage in caserma arrestato dai Carabinieri

Nella notte del 14 marzo, i Carabinieri di Salsomaggiore Terme sono intervenuti in seguito a una minaccia di strage da parte di un uomo di 39 anni che ha minacciato di agire contro la caserma. Dopo aver ricevuto la segnalazione, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato il soggetto. La situazione ha creato molta preoccupazione tra i residenti della zona.

Grazie alla pronta reazione dei militari, l’uomo è stato bloccato senza feriti dopo aver tentato di irrompere nella caserma minacciando una strage. Ora è accusato di violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale Ore di grande tensione nella notte del 14 marzo per i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme. Un 39enne originario dell’Est Europa, con precedenti di polizia, è stato arrestato dopo aver minacciato di compiere una strage all’interno della caserma e aver tentato di forzare il perimetro della struttura. Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 01:29 quando la Centrale Operativa ha ricevuto la telefonata di un uomo in evidente stato di alterazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggioMomenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata... Tutto quello che riguarda Tensione a Salsomaggiore 39enne... Argomenti discussi: Tensione a Salsomaggiore: 39enne minaccia strage in caserma, arrestato dai Carabinieri; Salsomaggiore Terme, paura alla caserma: 39enne minaccia strage e tenta irruzione.