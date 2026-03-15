Tennistavolo la Top Spin Messina batte il Nulvi e rafforza il terzo posto

Nel campionato di tennistavolo, la squadra Top Spin Messina WatchesTogether ha vinto 3-0 in trasferta contro il Santa Tecla Nulvi. La partita si è svolta in casa del Nulvi e ha portato la squadra di Messina a consolidare la posizione di terza in classifica. La sfida si è conclusa con tre vittorie nette senza set persi.

Rotondo successo esterno della squadra del presidente Giorgio Quartuccio nella gara valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di Serie A1 La Top Spin Messina WatchesTogether è passata 3-0 in casa del Santa Tecla Nulvi ed è da sola al terzo posto in classifica. Il match valido per la 5^ giornata di ritorno è andato in scena al Palazzetto dello Sport di Nulvi (SS), sotto la direzione affidata all’arbitro Nicola Mazzuzzi. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha sconfitto in maniera rotonda i sardi, senza cedere nemmeno un set, in una sfida che ha visto tutti giocatori italiani in campo. Nel singolare d’apertura della serie, Niagol Stoyanov, numero 1 del ranking nazionale individuale, ha superato Costantino Cappuccio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Trionfo Top Spin Messina: batte Sassari per 3-2 e conquista la Coppa Italia di tennistavolo!Il 2026 si apre con un trionfo per la Top Spin che, ad Ancona, si aggiudica, per la terza volta nella sua storia, la Coppa Italia (in precedenza i... La Top Spin Messina batte Sassari in finale e vince la Coppa Italia di tennistavoloUna meravigliosa Top Spin Messina WatchesTogether ha alzato al cielo la Coppa Italia per la terza volta nella sua storia: 2019, 2020, 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Top Spin Messina Temi più discussi: La Top Spin Messina domina ed è terza da sola, il Nulvi retrocede; Top Spin Messina a Nulvi, sfida per i playoff di Serie A1; Tennis Tavolo serie A1 m – L’Alfa Food sbanca Servigliano in rimonta e rafforza il 2º posto; Tennistavolo, la Top Spin Messina vince 3-0 a Nulvi. Tennistavolo, la Top Spin Messina vince 3-0 a NulviLa Top Spin Messina WatchesTogether passa 3-0 in casa del Santa Tecla Nulvi ed è da sola al terzo posto in classifica. Il match valido per la 5^ giornata di ritorno è andato in scena al Palazzetto del ... strettoweb.com Per la Top Spin Messina impegno sardo sabato in Serie A1Impegno sabato ore 14 contro il Santa Tecla Nulvi ultimo in classifica nel girone, una vittoria avvicinerebbe i ragazzi di coach Marco Faso ai playoff da Tempostretto.it ... msn.com La Top Spin Messina difende il podio in Sardegna contro il Santa Tecla Nulvi x.com La Top Spin Messina non si ferma! Sabato alle 16:00 i ragazzi di coach Faso scendono in campo a Nulvi per blindare il terzo posto e staccare il pass per i Playoff Scudetto. Forza Messina! L'articolo nel primo commento #TopSpinMessina #SerieA1 #Te facebook