A Teheran, durante la giornata del Quds, un’esplosione ha interrotto i cori di protesta, causando la morte di una donna. Nel frattempo, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro un corteo del regime iraniano. La situazione si è rapidamente intensificata con leader esposti e operazioni militari in corso nella capitale.

Un’esplosione ha interrotto i cori di protesta durante la giornata del Quds a Teheran, mentre Stati Uniti e Israele hanno colpito il corteo del regime iraniano. La presenza dei massimi leader della Islamica in piazza è stata una sfida diretta, ma l’attacco dimostra che non esiste un luogo sicuro sostiene il governo. Un soldato francese è rimasto ucciso in Iraq, e le forze alleate continuano a intercettare missili diretti verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. L’incidente si è verificato venerdì scorso, nel mezzo di un raduno di migliaia di sostenitori e autorità governative. Poco prima dell’esplosione, le Forze di Difesa Israeliane avevano lanciato un avvertimento alla popolazione locale, avvisando del pericolo imminente nell’area del raduno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teheran sotto il fuoco: leader esposti, una donna uccisa

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