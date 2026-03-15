Teheran | Lanciato un missile a propellente solido Sejjil contro Israele L' Idf | guerra per almeno altre 3 settimane|Chi sono i Pasdaran

A Teheran è stato annunciato il lancio di un missile a propellente solido Sejjil contro Israele. L’IDF ha dichiarato che il conflitto durerà almeno altre tre settimane. Nel frattempo, si conoscono dettagli sui Pasdaran, mentre il presidente americano ha affermato che gli Stati Uniti non sono ancora pronti a firmare un accordo per concludere la guerra. La situazione rimane tesa e in evoluzione.