tassa di soggiorno numeri record superata quota 23 milioni di euro

Nel 2025, gli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno hanno raggiunto i 23,5 milioni di euro, secondo quanto comunicato da Palazzo d’Accursio. Si tratta di un dato record rispetto agli anni precedenti, con una crescita significativa rispetto alle cifre degli esercizi passati. La cifra rappresenta il totale raccolto nel corso dell’anno e supera di gran lunga le stime precedenti.

Volano gli introiti della tassa di soggiorno: il 2025 si chiude con quello che Palazzo d’Accursio definisce "un tesoretto record da 23,5 milioni". Numeri che raccontano da soli quanto sia stato significativo l’ingresso di Bologna nel novero delle città turistiche: al momento del suo debutto, un quindicennio fa, la tassa di soggiorno portò alle casse comunali ’appena’ quattro milioni. Risorse fondamentali soprattutto per voci di investimento quali " cultura, promozione e, per la prima volta, pulizia e decoro urbano ". Rispetto al 2024 gli introiti sono letteralmente lievitati: "l’incremento è di oltre sette milioni di euro, pari a un incremento del 43%". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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