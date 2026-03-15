target soccorritori la dottrina gaza applicata in libano

Dodici soccorritori, tra medici e paramedici, sono rimasti uccisi a Burj Qalaouiyah, nel distretto di Bint Jbeil, in Libano. La notizia si riferisce all’applicazione della dottrina Gaza nella regione. Nessun dettaglio su cause o responsabilità viene fornito. La situazione riguarda esclusivamente le persone coinvolte in un'area colpita e i loro morti.

Noncuranti Dodici operatori sanitari uccisi nel secondo attacco israeliano in poche ore contro strutture mediche. Ventisei morti dal 2 marzo Noncuranti Dodici operatori sanitari uccisi nel secondo attacco israeliano in poche ore contro strutture mediche. Ventisei morti dal 2 marzo Sono dodici, tra personale medico e paramedico, i morti di Burj Qalaouiyah nel distretto di Bint Jbeil. Israele ha mirato e colpito il centro medico nel quale erano in servizio ieri. Dall’inizio di questa nuova fase della guerra in Libano, l’esercito israeliano ha ucciso già 26 operatori del settore sanitario in Libano secondo i dati del ministero della Salute e ne ha feriti 51. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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