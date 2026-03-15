Taranto 80enne travolto e ucciso da un toro | la tragedia mentre raccoglieva asparagi

In una giornata di campagna a Crispiano, in provincia di Taranto, un uomo di 80 anni è stato travolto e ucciso da un toro mentre stava raccogliendo asparagi. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e ha portato alla morte dell’uomo, che si trovava nel suo terreno. Nessun altro coinvolgimento o testimone è stato segnalato.

In una tranquilla pomeriggio di campagna nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto, un episodio già di per sé drammatico ha assunto un esito tragico. Un contadino ottantenne, impegnato in attività quotidiane nella sua terra, è stato colto di sorpresa da un animale domestico di grande stazza, perdendo poi la vita tra dolore e interrogativi che ora si sono spostati sulle responsabilità e sulle condizioni di sicurezza nelle aree rurali. La notizia, raccolta da più fonti d’informazione italiane, fa riflettere sulla fragilità di chi lavora in campagna e sulle dinamiche spesso sottovalutate negli ambienti agricoli. Toro: l’attacco improvviso nelle campagne di Crispiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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