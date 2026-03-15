Taranto | 3 euro a consegna 40 km al giorno

A Taranto, un rider si occupa di consegnare pasti percorrendo circa 40 chilometri al giorno, ricevendo 3 euro per ogni consegna. La denuncia sindacale evidenzia le difficoltà di questa attività, con le condizioni di lavoro descritte come particolarmente dure. La situazione coinvolge i lavoratori delle piattaforme di food delivery che operano nella città.

La città di Taranto si trova al centro di una denuncia sindacale che evidenzia condizioni di lavoro estreme per i rider delle piattaforme di food delivery. Circa 250 lavoratori operano nella zona, affrontando compensi che si aggirano intorno ai tre euro a consegna e spostamenti giornalieri fino a quaranta chilometri. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica dalla Cgil ionica insieme alle categorie Nidil e Filt, che hanno descritto un sistema basato su guadagni insufficienti e mancanza di tutele in caso di malattia o incidenti. I dati raccolti indicano che il reddito mensile percepito da questi addetti raramente supera le cifre minime, costringendo molti a lavorare senza pause reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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