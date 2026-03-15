Il tabellone principale del quarto WTA 1000 della stagione a Miami è stato sorteggiato da pochi minuti. La giocatrice italiana Paolini si trova ancora nel lato di Sabalenka, mentre Cocciaretto ha avuto una giornata sfortunata nel sorteggio. La competizione si prepara a partire con tutte le protagoniste pronte a scendere in campo.

Sorteggiato da poche decine di minuti il tabellone principale del quarto WTA 1000 della stagione, quello di Miami. Si va da una parte all’altra degli USA, e in questo caso si arriva in quella che è più vicina all’Italia per distanza e, naturalmente, un fuso orario (molto) più accessibile rispetto alle questioni proibitive della California. La prima notizia riguarda Jasmine Paolini, che probabilmente ha bisogno di qualche autentico sortilegio per scappare dal lato di tabellone di Aryna Sabalenka nel quale finisce praticamente in quasi ogni singola occasione. In questo caso la zona è quella dei quarti, ma è tutto il suo tabellone a essere al limite dell’infernale: la lettone Jelena Ostapenko al terzo turno e l’ucraina Elina Svitolina ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Miami 2026: Paolini ancora nel lato di Sabalenka, Cocciaretto poco fortunata

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