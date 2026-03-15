Dopo quasi un anno, l’esterno azzurro torna a regalare un risultato positivo al fantacalcio grazie a un quinto assist che ha portato il punteggio a +3. La sua ultima presenza significativa risale alla partita contro il Milan del 30 marzo dello scorso anno, da allora ha trascorso molto tempo senza contribuire con assist o gol. Ora si ripresenta in forma e con nuove possibilità di influenzare le partite.

"Te l'avevo detto, te l'avevo detto!". Questo l'urlo liberatorio attraverso il quale Antonio Conte ha festeggiato con Politano un gol atteso quasi un anno. L'esterno, che non segnava in maglia Napoli dalla sfida contro il Milan dello scorso 30 marzo, ha infatti voluto condividere la felicità della rete al Lecce con tutta la panchina e con lo stesso tecnico, che nonostante la lunga astinenza non ha mai smesso di credere in lui: basti pensare che l'ex Inter e Sassuolo ha giocato dal 1' circa il 70% delle partite disputate dagli azzurri tra tutte le competizioni. Nel post-partita, poi, lo stesso calciatore si è lasciato andare a dichiarazioni di gioia: "Questo benedetto gol, che mancava da una vita, è finalmente arrivato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Svolta Politano: dopo il quinto assist riecco il +3 al fanta... a quasi un anno dall'ultima volta

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