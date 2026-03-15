Nella piccola comunità di Palmoli, i tre figli di una famiglia anglo-australiana stanno per tornare dal padre, Nathan Trevallion. Le autorità italiane stanno lavorando per finalizzare questa riunificazione, che rappresenta il passo successivo nel procedimento in corso. La vicenda coinvolge le procedure legali e le decisioni relative alla custodia dei minori.

La situazione della famiglia anglo-australiana di Palmoli sta subendo una svolta decisiva, con la riunificazione dei tre minori al padre Nathan Trevallion che appare come l’obiettivo imminente delle autorità. L’intervento dello psichiatra Tonino Cantelmi e le indicazioni del tribunale dei minori dell’Aquila delineano un percorso chiaro verso il ritorno dei gemellini di sette anni e della sorellina presso il nucleo familiare paterno. L’allontanamento della madre Nona Cartherine Birmingham dai figli rappresenta il punto di partenza per questa nuova fase, mentre le istituzioni puntano a risolvere il malessere eccessivo dei bambini. Il 51enne britannico sembra aver ripreso il controllo, chiedendo solidarietà senza manifestazioni rumorose per non complicare ulteriormente la questione giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta Palmoli: i tre figli tornano al padre

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