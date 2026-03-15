Prima dell'inizio della partita tra Chelsea e Newcastle, l'arbitro Paul Tierney si è posizionato al centro del cerchio dei Blues, che si erano raccolti in un tradizionale

Gli highlights della vittoria per 1-0 del Newcastle sul campo del Chelsea (gol di Gordon al 18'). Prima del fischio d'inizio l'arbitro Paul Tierney non si è spostato mentre i Blues si sono riuniti in cerchio per il tradizionale "huddle". Una scena davvero surreale, con la stella Cole Palmer che fissa e dice qualcosa al direttore di gara. L’allenatore del Chelsea Rosenior aveva spiegato il significato di questa usanza a inizio partita: "Non deriva da me, è una cosa venuta dai giocatori e dallo staff, è qualcosa che mi piace vedere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Surreale: l'arbitro al centro del cerchio del Chelsea. E Palmer...

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