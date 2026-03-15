L’AIA ha deciso di intervenire su due episodi durante la partita, riguardanti Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi. La decisione ha portato a un parziale riconoscimento delle richieste dell’Inter, che si trova ora a commentare la situazione. In casa nerazzurra si registra una reazione di rabbia e incredulità per il mancato intervento del VAR su alcuni episodi chiave.

In casa nerazzurra c’è rabbia ma anche incredulità per il mancato richiamo dell’arbitro al VAR da parte del varista Guariglio, dismesso nel 2023 dopo appena 19 partite in Serie A Stando al ‘Corriere dello Sport’, l’AIA dà parzialmente ragione all’Inter. In poche parole considera giusta la decisione di Manganiello di non punire il contatto Sulemana-Dumfries nell’azione che si conclude con la rete del definitivo 1-1 di Krstovic: la spinta dell’atalantino è considerata leggera, e in più non sembra esserci incrocio di gambe col terzino olandese. La stessa AIA, invece, è concorde sul fatto che alla squadra di Chivu sia stato negato un rigore pressoché solare, con riferimento all’intervento di Scalvini ai danni di Frattesi nei minuti finali del match. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi, l’AIA dà parzialmente ragione all’Inter

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Dopo averlo rivisto bene, questo di Sulemana su Dumfries è fallo secondo Voi Rispondete sinceramente facebook

Secondo i vertici arbitrali legittimo lasciar proseguire l'azione dopo il contatto #Sulemana- #Dumfries così come è stato sbagliato non fischiare (in campo) quel colpo di #Scalvini a #Frattesi che negli ultimi anni ha sempre portato al penalty GDS x.com