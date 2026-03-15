Sui social erano perfette io ero l’opposto | a Torino disturbi alimentari sempre più precoci casi già a 10-11 anni

A Torino, i disturbi alimentari colpiscono sempre più precocemente, con casi segnalati già a 10-11 anni. Anna, che all’epoca aveva 14 anni, ricorda di aver provato un forte senso di disgusto verso il proprio corpo guardandosi allo specchio, descrivendo il proprio stato emotivo come un vero e proprio baratro dal quale non riusciva a uscire. Le testimonianze evidenziano la diffusione di queste problematiche tra i più giovani.

“Avevo 14 anni, mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo”. Cresceva di età, ma l’ago della bilancia continuava a scendere: quando ha compiuto 18 anni Anna, nome di fantasia, pesava 48 kg, alta un metro e settanta. L'anatomia del baratro, un'emergenza che in Piemonte e a Torino riguarda sempre più ragazzi e ragazze poco più che bambine "Tutti fuggono da qui", degrado e paura a due fermate dal centro di Torino: l’altra faccia di corso Svizzera, terra di nessuno . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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