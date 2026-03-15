SudTirol Pescara 0-0 | biancazzuri non sfruttano l' uomo in più e portano a casa un pareggio cronaca e tabellino

Il Pescara affronta il SudTirol in trasferta e termina la partita con un pareggio a zero. I biancazzurri non riescono a sfruttare l'uomo in più e portano a casa un punto. La cronaca della partita riporta le occasioni create da entrambe le squadre senza modificare il risultato finale. Il tabellino ufficiale conferma lo 0-0 tra le due formazioni.

Il Pescara gioca per oltre 20 minuti con l'uomo in più per l'espulsione di Tait ma non riesce a segnare, nonostante una grande occasione nel finale per Di Nardo Il Pescara torna dalla trasferta del Trentino contro il SudTirol con un punto ma anche con qualche rimpianto. I biancazzurri infatti giocano per oltre 20 minuti nel finale con un uomo in più per l'espulsione di Tait, ma non riescono a sbloccare il risultato soprattutto con una grande occasione all'88' per Di Nardo che solo a pochi passi dalla porta non riesce a deviare in rete. PRIMO TEMPO. Parte il match, al secondo minuto tiro da fuori per il Sud Tirol per Verdi, palla fuori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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