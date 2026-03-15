Sudestival 2026 | trionfa Gioia mia premio alla carriera per Riccardo Scamarcio

La 26ª edizione del Sudestival si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e apprezzamenti dalla critica a Monopoli. Durante l’evento, il film “Gioia mia” ha vinto il premio principale, mentre Riccardo Scamarcio ha ricevuto un riconoscimento per la carriera. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo numerosi attori e registi.

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e critica la 26ª edizione del Sudestival, il festival “lungo un inverno” della Città di Monopoli. Sotto la direzione di Michele Suma, la manifestazione si è confermata un presidio fondamentale per il cinema italiano di qualità, offrendo una vetrina d’eccezione per opere prime, documentari e cortometraggi. La serata finale, svoltasi sabato 14 marzo presso il Teatro Radar, ha visto la partecipazione di ospiti illustri e la consegna di prestigiosi riconoscimenti. Il momento clou della serata è stato il tributo a Riccardo Scamarcio, che ha ricevuto il Premio Speciale Sudestival 2026 “Eccellenze del Cinema”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Sudestival 2026: trionfa Gioia mia, premio alla carriera per Riccardo Scamarcio Articoli correlati Edizione 2026, il Premio Chiara alla Carriera al maestro Riccardo MutiLuino (Varese), 13 febbraio 2026 - - Il Premio Chiara alla Carriera, nella XXXVIII edizione del riconoscimento letterario intitolato allo scrittore... Harrison Ford riceve il premio alla carriera ai SAG-AFTRA: “che gioia fare l’attore”Harrison Ford, uno degli attori più iconici del cinema, domenica sera ha avuto tutto per sè il palco dei SAG-AFTRA, accettando il prestigioso premio... Tutto quello che riguarda Riccardo Scamarcio Scamarcio: Fitzcarraldo, così mi chiamava mia nonnaRiccardo Scamarcio riceverà il 14 marzo 2026 il premio Eccellenze del cinema. Il riconoscimento avverrà nell’ambito della ventiseiesima edizione del Sudestival, manifestazione dedicata al cinema ita ... it.blastingnews.com Si conclude il Sudestival: stasera i premi Monopoli, ventiseiesima edizione: ospite Riccardo ScamarcioSi avvia verso la sua conclusione la 26esima edizione del Sudestival, il festival lungo un inverno della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele ... noinotizie.it