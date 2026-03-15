Sud Beirut | ordine di fuga immediata per evitare la morte

Le forze israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione immediata nel sud di Beirut, dove la situazione di tensione si è intensificata. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di fuga per i civili che si trovano nell’area. La decisione è stata comunicata senza indicare motivi specifici o eventuali sviluppi futuri. La popolazione è invitata a lasciare le proprie abitazioni il prima possibile.

La tensione nel sud di Beirut ha raggiunto un punto critico con l’emissione di un ordine immediato di evacuazione da parte delle forze israeliane. L’avviso, rivolto ai residenti di specifici quartieri come Haret Hreik e Burj al-Barajneh, stabilisce che chi rimane nelle vicinanze di membri di Hezbollah metterà a rischio la propria vita. Il portavoce dell’Idf, Avichay Adraee, ha chiarito che non ci saranno esitazioni nell’uso della forza contro chiunque si trovi in quelle aree designate. L’Urgenza degli Avvertimenti. Diversi distretti nella periferia meridionale della capitale libanese sono stati identificati come zone pericolose dove l’intervento militare è imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sud Beirut: ordine di fuga immediata per evitare la morte Articoli correlati Leggi anche: Beirut e Sud Libano sotto attacco, cresce la crisi degli sfollati Emergenza PS ‘San Pio’, l’Ordine dei Medici: “La salute non aspetta. Serve azione immediata”Tempo di lettura: 4 minutiLa presenza dell’Ordine dei Medici al tavolo organizzato a Pontelandolfo, “ha risposto ad un mandato istituzionale che... Approfondimenti e contenuti su Sud Beirut Temi più discussi: Grande fuga dal sud del Libano; Libano: fuga di massa dal sud di Beirut dopo ordine evacuazione IDF; Libano, nuovo raid israeliano sulla periferia sud di Beirut: colpita la roccaforte di Hezbollah; Scene di panico in Libano - Pierre Haski. Israele emette un nuovo ordine di evacuazione a sud di Beirut(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Israele ha avvertito diversi quartieri nella periferia meridionale della capitale libanese Beirut di evacuare immediatamente in vista di un'azione militare israeliana. Il por ... msn.com Libano, '8 morti in un raid israeliano nel sud'(ANSAmed) - BEIRUT, 13 MAR - Le autorità libanesi hanno annunciato che otto persone sono state uccise in un raid israeliano nel sud del paese. Secondo un rapporto preliminare del ministero della Salut ... ansa.it Beirut e le città del sud del Libano, bombardate senza pietà Migliaia gli sfollati La sollecitudine della Chiesa di fronte a una crisi umanitaria, fuori controllo L’apertura dell’Osservatore Romano con l’articolo di Federico Piana x.com Libano, 11 morti in attacchi a sud e sul lungomare di Beirut - VIDEO facebook