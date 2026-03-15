Strade dissestate a Contesse le accuse del consigliere Oteri

Nel quartiere Contesse, le strade sono in condizioni molto precarie, con buche e dissesti evidenti. Il consigliere Oteri ha sollevato lamentele riguardo alla mancanza di interventi adeguati per riparare le vie del quartiere, che mostrano segni di abbandono da tempo. La situazione evidenzia problemi nella gestione delle manutenzioni stradali e nella cura della viabilità urbana.

Lo stato disastrato delle vie del quartiere Contesse è l’emblema di anni di mediocrità amministrativa nella gestione delle manutenzioni stradali e della viabilità nella nostra città. I cittadini hanno conosciuto rattoppi di asfalto buttato nel mezzo della carreggiata: interventi approssimativi, fatti senza criterio, che somigliano più a una toppa da campagna elettorale che a una vera opera di manutenzione programmata. Un lavoro che lascia sbigottiti e che dimostra quanto poco sia stata curata negli anni la manutenzione delle strade nei quartieri della zona sud. Nella stessa zona sii notano chiaramente i segni del passaggio dei mezzi pesanti, quegli stessi camion che negli ultimi anni hanno costretto gli abitanti di Contesse e Vill’Unrra a vivere con paura e preoccupazione quotidiana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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