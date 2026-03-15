Strade del Sannio | buche bloccano l’economia dove sono i

Le strade provinciali del Sannio sono state lasciate senza interventi per un mese, creando un disagio diffuso. Buche e dissesti si trovano lungo le vie principali e secondarie, rendendo difficile il transito di veicoli e mettendo a rischio la sicurezza di chi le percorre. La situazione ha coinvolto cittadini, pendolari e attività commerciali della zona.

Un mese di silenzio amministrativo ha lasciato le strade provinciali del Sannio nel caos. Buche e dissesti minacciano la sicurezza quotidiana di cittadini, pendolari e imprese della regione. Il movimento civico Sannio Insieme chiede trasparenza immediata sui fondi stanziati e un cronoprogramma pubblico degli interventi previsti. La situazione critica è stata verificata in sopralluoghi a Forchia e nella Valle Caudina, dove i danni alle infrastrutture sono evidenti. L’urgenza non riguarda solo la manutenzione ordinaria, ma la sopravvivenza economica e sociale di un territorio che non può permettersi ulteriori ritardi. La richiesta principale è sapere esattamente dove siano finiti i soldi destinati alla rete viaria e quando inizieranno i lavori reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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