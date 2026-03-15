Mentre le festività pasquali si avvicinano, si segnala che il tratto della strada provinciale SP 138, che collega la rotonda di Bagno di Romagna al bivio Mandrioli, presenta numerose buche e avvallamenti. La strada rimane in condizioni di grave deterioramento, creando disagi per gli automobilisti e i residenti che la percorrono quotidianamente. La situazione resta invariata nonostante le segnalazioni.

Mentre le festività pasquali si stanno avvicinando, è sempre più inaccettabile che il tratto della strada provinciale SP 138, dalla rotonda di Bagno di Romagna al bivio Mandrioli, versi ancora in condizioni di pesante deterioramento. Per questo, come Fratelli d’Italia, abbiamo depositato una interrogazione provinciale". A parlare è il consigliere provinciale Valerio Bernabini (FdI, nello foto), che poi approfondisce il discorso: "La presenza di buche diffuse e di avvallamenti, e un manto stradale visibilmente deteriorato, rappresentano un rischio per la sicurezza di tutti coloro che percorrono la strada provinciale e danneggia l’immagine e il decoro del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strada provinciale 138, troppe buche e avvallamenti"

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