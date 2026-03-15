Strada Contrada e i rifiuti abbandonati inamovibili da ormai quattro anni

Da oltre quattro anni, nei pressi del civico 372 di strada Contrada, un'area agricola ospita numerose balle di scarti tessili abbandonate. Si tratta di un angolo della città dove i rifiuti, considerati

Il gruppo consigliare ModenaXModena riaccende i riflettori sull'immobilismo burocratico della vicenda, chiedendo all'Amministrazione una bonifica immediata a tutela dei residenti C'è un angolo dimenticato della nostra città, precisamente nei pressi del civico 372 di strada Contrada, dove da oltre quattro anni giacciono abbandonate su un terreno agricolo numerose di balle di scarti tessili. Oltre cento tonnellate di rifiuti speciali lasciati a marcire sotto le intemperie, in una vicenda che ha assunto i contorni di un vero e proprio labirinto burocratico. L'allarme è stato sollevato nuovamente dal gruppo politico ModenaXModena, che attraverso una recente interrogazione ha ricostruito le tappe di questa paralisi istituzionale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Ancora rifiuti abbandonati in stradaNon passa praticamente giorno in cui non giungano segnalazioni di scarichi illegali di materiali di ogni genere.

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