Stessa spiaggia stessi prezzi | Stop aumenti per l’estate Aiutiamo i clienti affezionati

L’estate si avvicina e i gestori delle spiagge del lungomare decidono di mantenere i prezzi invariati, nonostante gli aumenti dei costi. La scelta mira a non gravare sui clienti abituali, preferendo evitare rincari eccessivi. La decisione è stata comunicata in modo diretto, con l’intento di rassicurare chi frequenta regolarmente quelle spiagge. Nessun cambio di tariffe è previsto per questa stagione.

di Mario Ferrari I rincari si fanno sentire, ma sul lungomare l’obiettivo resta quello di non appesantire ulteriormente il portafoglio dei clienti. È questo il diktat dei balneari in vista della stagione estiva, che non si presenta sotto i migliori auspici. Da un lato pesano i costi di gestione; dall’altro resta l’incertezza normativa legata alla direttiva Bolkestein e al futuro delle concessioni demaniali. In questo contesto gli stabilimenti puntano a contenere gli aumenti e a mantenere prezzi il più possibile in linea con quelli dello scorso anno. Sul litorale pisano, un ombrellone con due sdraio o lettini costa mediamente tra i 20 e i 25 euro al giorno in bassa stagione e può arrivare a circa 25-40 euro nei mesi di luglio e agosto, con variazioni a seconda della posizione e dei servizi dello stabilimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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