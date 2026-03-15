Starbucks | 150 posti a Roma Milano Firenze e Venezia

Starbucks Italia ha avviato una campagna di reclutamento per coprire circa 150 posizioni lavorative. Le assunzioni riguardano l’apertura di nuove caffetterie in quattro città: Roma, Milano, Firenze e Venezia. L’obiettivo è trovare personale da inserire negli esercizi che saranno presto inaugurati. La ricerca di candidati coinvolge diversi ruoli legati alla gestione e al servizio clienti.

Starbucks Italia avvia un’ampia campagna di reclutamento per coprire circa 150 posizioni legate all’apertura di nuove caffetterie in quattro città principali: Roma, Firenze, Milano e Venezia. Le selezioni sono già attive per ruoli che spaziano dai baristi ai responsabili di negozio, con contratti part-time e percorsi di formazione dedicati. Questa espansione segna una nuova fase di crescita della catena nel mercato italiano, gestita dal Gruppo Percassi. L’iniziativa non si limita a semplici assunzioni, ma punta a strutturare team completi per ogni nuovo punto vendita, prevedendo l’assunzione media di una trentina di dipendenti per locale. I candidati interessati possono inviare le proprie candidature online attraverso il portale dedicato del gruppo gestore, seguendo procedure standardizzate per la raccolta dei dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starbucks: 150 posti a Roma, Milano, Firenze e Venezia Articoli correlati Allerta meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e TriesteMeteo, l’Epifania 2026 sarà ricordata come una delle più segnate dal maltempo degli ultimi anni. Leggi anche: Starbucks svela a Milano The Apron Project