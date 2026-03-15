Stanislaw Lem affidabili versioni del pianeta Estia
Stanislaw Lem ha scritto un romanzo che, con una forma narrativa paradossalmente informe, si presenta come un'opera ibrida fin dalla sua nascita. La sua scrittura mescola generi e stili, creando un testo complesso e sfaccettato. La narrazione si sviluppa attraverso diverse modalità espressive, senza seguire un percorso lineare, e si concentra sulla rappresentazione del pianeta Estia.
Forma narrativa paradossalmente informe, il romanzo è una scrittura ibrida fin dalla nascita, che prende dai libri di viaggio, dalla storiografia classica, dal teatro (i dialoghi), dalla memorialistica, e strada facendo ha continuato ad aggiungere pezzi, in una continua metamorfosi. Il genere romanzesco «puro» non esiste e non è mai esistito: al suo posto, un assemblaggio, talvolta addirittura composto in parti variabili di documenti, fotografie, illustrazioni (La camicia di ghiaccio di Vollmann è un buon esempio), parti saggistiche (si pensi ai capitoli «cetologici» di Moby Dick, o agli excursus storiografici dei Promessi sposi), e a volte si presenta come autobiografia o memoriale (sia nel capostipite Robinson Crusoe che nelle più recenti forme di autofiction). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Articoli correlati
Leggi anche: Pianeta Argento: può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta?
Estia si espande nel Nord-Ovest con operazioni in Liguria e PiemonteMilano, 26 febbraio 2026 – Estia Spa, realtà nazionale attiva nella gestione e consulenza condominiale, prosegue il proprio percorso di espansione in...
Altri aggiornamenti su Stanislaw Lem affidabili versioni del...
Argomenti discussi: Stanislaw Lem, affidabili versioni del pianeta Estia; Brian Evenson, presagi dell’ignoto nelle crepe del verosimile.