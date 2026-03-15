Stand di Fratelli d’Italia a Pian di Massiano | Grande partecipazione di pubblico

Ieri al mercato di Pian di Massiano si è tenuto uno stand di Fratelli d’Italia Città di Perugia che ha attirato un pubblico numeroso e coinvolto. Il gazebo era dedicato alle ragioni del voto favorevole al referendum sulla riforma della giustizia, in vista delle consultazioni previste per il 22 e 23 marzo. La partecipazione dei cittadini è stata significativa durante l’evento.

Grande partecipazione e clima di entusiasmo ieri al mercato di Pian di Massiano, dove Fratelli d’Italia Città di Perugia ha organizzato un gazebo informativo dedicato alle ragioni del “Sì“ al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. All’iniziativa hanno preso parte il sottosegretario all’Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Umbria Emanuele Prisco, l’europarlamentare Marco Squarta, il coordinatore comunale Filippo Vitali (foto), insieme ai consiglieri comunali Nicola Volpi e Margherita Scoccia, oltre a numerosi militanti, simpatizzanti e cittadini che si sono fermati al gazebo per confrontarsi sui contenuti della riforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stand di Fratelli d’Italia a Pian di Massiano: "Grande partecipazione di pubblico" Articoli correlati Referendum giustizia, a Pian di Massiano confronto sul "Sì" organizzato da Fratelli d'ItaliaUna mattinata di presenza politica, militanza e confronto diretto con i cittadini, che ha confermato l’interesse per una riforma ritenuta... Leggi anche: Squadra. Biancorossi, vacanze finite. Ripresa a Pian di Massiano Contenuti utili per approfondire Stand di Fratelli d'Italia a Pian di... Discussioni sull' argomento Stand di Fratelli d’Italia a Pian di Massiano: Grande partecipazione di pubblico; Gazebo informativi di Fratelli d’Italia a Rovigo: prosegue la presenza settimanale nelle vie del centro; L’Ambito Livorno al Salon Mondial du Tourisme di Parigi; Chi c’è all’evento di Fratelli d’Italia al Teatro Parenti per il sì al referendum. Stand di Fratelli d’Italia a Pian di Massiano: Grande partecipazione di pubblicoGrande partecipazione e clima di entusiasmo ieri al mercato di Pian di Massiano, dove Fratelli d’Italia Città di Perugia ... lanazione.it Dall’8 all’11 marzo vi aspettiamo a Levante PROF a Bari. Un appuntamento dedicato a gusto, innovazione e nuove ispirazioni per il mondo della gelateria e della pasticceria. Venite a scoprire le nostre ultime proposte: vi aspettiamo in fiera allo stand Fratelli B facebook Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) x.com