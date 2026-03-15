Stalliere ucciso a Fermo durante caccia alla volpe 82enne indagato si difende | È partito un colpo

Durante una battuta di caccia alla volpe a Fermo, un 82enne è stato coinvolto in un episodio in cui è stato ucciso uno stalliere. L'uomo è stato portato in caserma e ora è indagato per omicidio volontario, anche se potrebbe essere ritenuto responsabile di omicidio colposo. Il cacciatore ha dichiarato che il colpo sarebbe partito accidentalmente.

Palmiero Berdini, cacciatore di 82 anni, è indagato per omicidio volontario ma l'accusa potrebbe presto essere derubricata in omicidio colposo. Grigorev Vladislav Sergevich è morto durante una battuta di caccia a Montegranaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Uomo ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpeMONTEGRANARO – Un uomo è morto questa mattina, sabato 14 marzo, a seguito di un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un cacciatore...