Stagione Off | I cuori battono nelle uova

La stagione Off del teatro Pietro Aretino riprende con una serie di spettacoli che si terranno ogni domenica pomeriggio fino al 19 aprile. La rassegna, intitolata

Torna la Stagione Off del teatro Pietro Aretino con tanti appuntamenti la domenica pomeriggio fino al 19 aprile. In arrivo in via Bicchieraia ad Arezzo il meglio delle produzioni indipendenti in scena la domenica alle 17.30. In programma oggi “I cuori battono nelle uova” con la compagnia Les Moustaches e poi spazio a “Bye Bye Blackbird” di Ariateatro il 29 marzo e “Drained! (Sdrenati)”, black comedy di NoveTeatro 19 aprile. Il cartellone dedicato all’incontro tra teatro e nuove generazioni per stagione Off in programma la domenica pomeriggio al Pietro Aretino, prosegue appunto oggi quando sarà il momento di “I cuori battono nelle uova”. Con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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