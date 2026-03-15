Squadra allo sbando | a Bari è una Caporetto

Durante la partita a Bari, la squadra ha subito una sconfitta netta contro la Reggiana con il punteggio di 4-1. La formazione biancorossa è scesa in campo con il modulo 3-5-2 e ha visto in campo Cerofolini tra i pali, Cistana, Odenthal e Mantovani in difesa. Durante il secondo tempo, sono entrati Mane e Artioli, ma non sono riusciti a invertire il risultato.

BARI 4 REGGIANA 1 BARI (3-5-2): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Dickmann (dal 32’ s.t. Mane), Artioli (dal 15’ s.t. Braunoder), Maggiore, Esteves (dal 20’ s.t. Cavuoti), Dorval; Rao (dal 15’ s.t. Pagano), Moncini (dal 32 s.t. Gytkjaer). A disp.: Pissardo, Nikolaou, Bellomo, De Pieri, Traore, Pucino, Piscopo. All.: Longo. REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Quaranta (dal 22’ s.t. Lusuardi), Bonetti; Rover, Bertagnoli, Reinhart (dal 22’ s.t. Charlys), Portanova, Tripaldelli (dal 1’ s.t. Bozhanaj); Girma (dal 35’ s.t. Mendicino), Novakovich (dal 22’ s.t. Fumagalli). A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Libutti, Pinelli, Lambourde. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Squadra allo sbando: a Bari è una Caporetto Articoli correlati Pronostico Atletico Madrid-Tottenham: squadra allo sbando e quarti ipotecatiAtletico Madrid-Tottenham è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Leggi anche: Senza Rrahmani è una difesa allo sbando. Manca un rigore evidente Tutti gli aggiornamenti su Squadra allo sbando a Bari è una... Temi più discussi: Gambino: squadra ormai allo sbando con Foti-Gregucci, giusto dare mano libera a Lombardo; Sampdoria a picco, perde 3-0 a Frosinone: squadra allo sbando, silenzio stampa, Foti al capolinea; Manfred Mölgg a furor di popolo: sarà lui lo scaccia crisi dello slalomgigante italiano?; Fiorentina, crisi e svolta: con il Parma vietato sbagliare, torna la difesa a quattro. Gambino: squadra ormai allo sbando con Foti-Gregucci, giusto dare mano libera a LombardoIl commento di Pierluigi Gambino sull'esonero del duo Foti-Gregucci e il definitivo avvicendamento con Attilio Lombardo, 3match per lui ... liguriasport.com Pronostico Atletico Madrid-Tottenham: squadra allo sbando e quarti ipotecatiAtletico Madrid-Tottenham è un ottavo di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Udinese-Juventus, Spalletti: "Disputata una gara da squadra forte" #SkySport #SkySerieA x.com Antonio Conte soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi, conscio delle difficoltà che la squadra ha attraversato e che il percorso di recuperò sarà ancora lungo. facebook