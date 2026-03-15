Sport in tv oggi domenica 15 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 15 marzo, ci saranno diverse competizioni sportive trasmesse in tv e disponibili in streaming. Sono previsti eventi di calcio, basket e ciclismo, con orari e programmi specifici distribuiti durante la giornata. Le partite e le gare si potranno seguire sui canali tradizionali e tramite piattaforme online, offrendo agli appassionati varie opzioni per seguire gli appuntamenti sportivi.

Oggi, domenica 15 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, la F1 con il GP in programma a Shanghai, e tanto altro ancora. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI Ad Indian Wells, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Jannik Sinner affronterà nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev: si tratta della sfida numero 16 tra Sinner e Medvedev sul circuito maggiore, con l’azzurro che è in vantaggio nei precedenti per 8-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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