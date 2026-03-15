La spiaggia del Cannone a Talamone riapre parzialmente per la prossima stagione estiva. La gestione ha deciso di mantenere aperti alcuni tratti della spiaggia, mentre altri resteranno chiusi. La decisione riguarda le strutture e gli accessi, con l’obiettivo di garantire ai visitatori un servizio limitato ma funzionale. La riapertura riguarda l’area di Orbetello e le sue spiagge più frequentate.

ORBETELLO Anche per la prossima stagione estiva la spiaggia del Cannone a Talamone rimarrà aperta solo parzialmente anche se, nel frattempo, il Comune di Orbetello ha dato il via alla progettazione definitiva per la messa in sicurezza dell’intera area interessata, il cui intervento necessiterà di circa 1 milione e 840 mila euro di fondi pubblici. Qualche giorno fa, infatti, la giunta Casamenti ha dato il via libera all’atto di indirizzo per l’avvio della progettazione che sarà effettuata dall’ufficio lavori pubblici del Comune di Orbetello: "La messa in sicurezza dell’arenile – spiega il consigliere delegato, Roberto Berardi – è di competenza della Regione Toscana, a cui abbiamo offerto la nostra disponibilità come soggetti attuatori dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiaggia del Cannone, riapertura parziale

Articoli correlati

Caos Eurostar, arriva l'annuncio della "parziale riapertura" del tunnel della ManicaEurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel...

Leggi anche: Frana Contrada, riapertura flash parziale della strada

Geyik Avcs | Göldeki Tehlike Ortaya Çkyor! (Bölüm 2) - (Sesli Kitap)

Una raccolta di contenuti su Spiaggia del Cannone riapertura parziale

Temi più discussi: Spiaggia del Cannone, riapertura parziale; Spiaggia del Cannone, via libera al progetto definitivo per la messa in sicurezza; Spiaggia del Cannone: un milione e 840mila euro per i lavori dopo la frana.

Spiaggia del Cannone: un milione e 840mila euro per i lavori dopo la franaORBETELLO – Nei giorni scorsi la giunta ha dato il via libera per la progettazione definitiva della messa in sicurezza della spiaggia del Cannone di Talamone, che si è resa necessaria dopo il dissesto ... msn.com

Talamone, spiaggia del Cannone: Il Comune di Orbetello fa saltare i soldi per sistemarlaTALAMONELa messa in sicurezza della spiaggia del Cannone di Talamone avrebbe dovuto essere avviata già la scorsa estate, utilizzando oltre 500mila euro di risorse pubbliche disponibili attraverso il ... lanazione.it

Spiaggia del Cannone: un milione e 840mila euro per i lavori dopo la frana - Il Giunco x.com

Fabio Sposaro. . Spiaggia del Convento facebook