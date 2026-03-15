Speyer altro giro di vite Arriva un nucleo dell’Arma

A Speyer, un nuovo intervento delle forze dell’ordine si traduce nell’arrivo di un nucleo dell’Arma dei Carabinieri. Le attività si concentrano su vicinanza, ascolto e prevenzione, con servizi di prossimità potenziati nelle zone più frequentate e sensibili della città. La presenza rafforzata mira a garantire maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini.

Vicinanza, ascolto e prevenzione. Sono queste le parole chiave che guidano i servizi di prossimità dell’Arma dei Carabinieri nelle aree maggiormente frequentate e sensibili della città. Il Comando Provinciale di Ravenna ha ulteriormente intensificato il controllo del territorio con l’impiego di una Stazione Mobile, posizionata strategicamente nei pressi dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria. La scelta di quest’area non è affatto casuale: il quadrilatero della stazione rappresenta un nodo nevralgico per il passaggio quotidiano di pendolari, turisti e studenti, ma è anche una zona costantemente attenzionata dalle forze dell’ordine per contrastare fenomeni di degrado sociale e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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