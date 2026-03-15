Speciale – Il secondo attacco a una base italiana

Nel nord dell'Iraq si sono verificati nuovi attacchi contro una base italiana, segnando un episodio che preoccupa le forze coinvolte. La situazione riguarda un'area dove sono presenti militari e strutture italiane, e le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi. Contestualmente, si stanno affrontando le difficoltà legate alla riapertura di uno stretto, senza che siano state trovate soluzioni definitive fino a questo momento.

E poi: che cosa sta succedendo nel nord dell'Iraq, le non-soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e la squadra di calcio femminile dell'Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Speciale – Il secondo attacco a una base italiana Articoli correlati Speciale – Il messaggio di Mojtaba e l’attacco alla base italianaLa nuova Guida Suprema dell’Iran ha finalmente mandato il suo primo comunicato, ma ancora non si fa vedere. Attacco con drone a una base italiana in Kuwait, nessun ferito. Distrutto un velivolo della Task force airQuesta mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un... Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran. Scatta l'operazione Ruggito del leone #iran #israele #usa Una raccolta di contenuti su Speciale Il secondo attacco a una base... Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Molti chatbot di IA aiutano a pianificare attentati violenti; La guerra all’Iran e le domande ancora senza risposta. Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it Speciale energia: Libération, non tutto il Mondo vorrà pagare i riflessi dell'attacco all'IranNon è certo che tutto il Mondo abbia voglia di pagare la fattura del sisma scatenato dal presidente statunitense Donald Trump con ... agenzianova.com Prepariamoci ad un'#alba speciale facebook Giacomo Bertagnolli è medaglia d'oro nello slalom speciale con la guida Andrea Ravelli. Il campione di Cavalese ha trionfato nella categoria ipovedenti. x.com