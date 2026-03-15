Una consigliera del Polo Progressista ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’uso pubblico del nuovo ‘Marte’ al Pomario, sottolineando che la destinazione a casa delle arti potrebbe limitare le potenzialità dello spazio situato nel centro città. La questione riguarda anche gli spazi destinati alle assemblee degli studenti, inseriti nel progetto di riqualificazione.

La visione di una casa delle arti è "limitante per le potenzialità di quello spazio in centro città" secondo la consigliera del Polo Progressista Daniela Bennati che ha presentato un’interrogazione per capire le intenzioni dell’amministrazione comunale sul futuro uso pubblico del ‘Marte’ al Pomario. La domanda di spazi pubblici gratuiti in uso alla cittadinanza è molto forte, sottolinea la consigliera che rileva in particolare le carenze delle scuole superiori, spesso in difficoltà anche a svolgere le assemblee studentesche, attività di discussione e dibattito. Da queste considerazioni la richiesta al sindaco Persiani "se c’è la disponibilità a valutare la concessione per tale scopo alle dirigenze scolastiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Spazi per le assemblee degli studenti nel nuovo ’Marte’"

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