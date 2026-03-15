Spalletti maestro anche…del look! Gazzetta posa la lente d’ingrandimento su quel dettaglio iconico di Lucio

Spalletti, noto allenatore, si distingue anche per il suo stile, attirando l’attenzione su alcuni dettagli particolari. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento a un elemento distintivo del look di Lucio, evidenziando come questo dettaglio sia diventato un suo marchio riconoscibile. Nessuna speculazione sulle ragioni o sui motivi dietro questa scelta, si limita a mettere in luce l’aspetto visivo.

Spalletti è un maestro anche per quanto riguarda il look! La Gazzetta dello Sport ha posato la lente d’ingrandimento su quel dettaglio iconico di Lucio. Il campo da calcio è diventato a tutti gli effetti un’estensione delle passerelle di alta moda. Dalle eccentricità sudamericane fino al rigore sartoriale europeo, l’immagine degli allenatori attira ormai la stessa attenzione delle loro scelte tattiche. Ma in questa affascinante sfilata a bordocampo, tra completi su misura e tute sportive, spicca su tutti la figura magnetica di chi ha trasformato il capospalla in una vera e propria corazza da battaglia. Oggi La Gazzetta dello Sport ha proposto queste “categorie”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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