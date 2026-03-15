Spalletti esultanza virale al termine di Udinese Juve | i tifosi impazziscono – VIDEO

Al termine della partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore della squadra torinese ha esultato in modo energico e spontaneo, catturando l’attenzione dei presenti e dei tifosi sui social media. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, con molti appassionati che hanno condiviso il video dell’esultanza, mostrando entusiasmo e sorpresa per il gesto del tecnico. La reazione dei tifosi è stata di grande entusiasmo.

Spalletti, esultanza liberare e virale al termine di Udinese Juve: i tifosi impazziscono per la gioia del tecnico bianconero. L’immagine di Luciano Spalletti che esplode di gioia al triplice fischio di Udinese-Juventus è già diventata il nuovo manifesto del popolo bianconero. Non appena l’arbitro ha decretato la fine delle ostilità, il tecnico toscano si è lasciato andare a un urlo liberatorio e a un’esultanza carica di adrenalina. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Questo gesto, immortalato dalle telecamere e diventato istantaneamente virale sui social, racconta molto più di una semplice esultanza: è il segno tangibile della pressione accumulata in una settimana cruciale e della consapevolezza di aver ottenuto tre punti pesantissimi per la corsa alla Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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