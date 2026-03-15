Spalletti a Dazn | Stasera vittoria meritata Le prestazioni non sono mai mancate Sul gol di Conceicao…

Dopo la partita tra Udinese e Juventus, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha affermato che la vittoria di stasera è meritata e ha sottolineato che le prestazioni della squadra non sono mai mancate nel corso dell’incontro. Si è anche soffermato sul gol realizzato da Conceicao, senza approfondire ulteriori dettagli.

Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese Juve. Diversi i temi toccati dall’allenatore bianconero. Le ultime. Spalletti è intervenuto a Dazn nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Dipende sempre dal ragionamento del collettivo. E’ chiaro che se gioca uno come Boga non devi permettere di ricompattarsi agli avversari. Oggi c’era la possibilità di andare in profondità. Se, invece, hai calciatori fisici, devi comportarsi in maniera differente ». MOMENTO – « Stasera abbiamo giocato una partita per determinare quello che doveva succedere. Poi siete così convinti che a Roma nel primo tempo non meritassimo di più? Noi oggi dovevamo proteggere il nostro lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Stasera vittoria meritata. Le prestazioni non sono mai mancate. Sul gol di Conceicao…» Articoli correlati Vaira a DAZN: «La nostra forza sono sempre state le prestazioni. Esonero Gilardino in caso di ko stasera? Voci che arrivano dall’esterno»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Gasperini a DAZN: «Stasera ci sono mancate qualità nel primo tempo ed energia nella ripresa. Così non è facile contro la Juve che è una squadra forte»Tonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione. SPALLETTI: STIRAMENTO per VLAHOVIC. NAPOLI Non so quale sarà il loro atteggiamento | DAZN Contenuti e approfondimenti su Spalletti a Dazn Stasera vittoria... Temi più discussi: Boga shock, a Yildiz serve una punta davanti: Spalletti post Juve-Pisa. Dalla panchina serve...; Juventus-Pisa in TV, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Spalletti, frecciata a David: Yildiz con una punta sarebbe ancora meglio; Juventus, Spalletti: Ho chiesto un regalo di compleanno ai ragazzi. Di Gregorio o Perin? Dalla prossima si vedrà. Spalletti a DAZN: Questa è la partita che ti porta allo step successivo della bellezza del calcio. Vedere che i calciatori mi vogliono bene mi dà emozioneLuciano Spalletti ha parlato prima di Udinese-Juventus ai microfoni di DAZN. Le sue parole: Mancano dieci partite e siete in piena corsa Champions. Fare bene stasera, in attesa di ... tuttojuve.com Spalletti a DAZN: «L’entusiasmo di stasera conta». Le sue dichiarazioni prima della sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium col PisaSpalletti a DAZN: «L’entusiasmo di stasera conta». Le sue dichiarazioni prima della sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium col Pisa Spalletti è intervenuto a DAZN nel pre partita di Juve-P ... juventusnews24.com #Spalletti: “Per me il gol di #Conceicao era buono. Siamo stati padroni del gioco: la mentalità della squadra sta crescendo. #Boga si è mosso benissimo da attaccante. #Yildiz invece non si trova benissimo lì perché non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacch x.com Serie A, Udinese-Juventus 0-1: la squadra di Spalletti momentaneamente in Champions Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca test - facebook.com facebook