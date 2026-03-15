Rebecca Spagnuolo, giocatrice di basket di 26 anni originaria di Reggio Emilia, ha raccontato di aver frequentato il PalaBigi esclusivamente come spettatrice prima di entrare nel mondo del basket professionistico. Attualmente fa parte della squadra Fos CVR, dove ricopre il ruolo di schiacciatrice di banda. La giocatrice ha condiviso questa esperienza nel corso di un'intervista.

Una delle giocatrici reggiane doc della Fos CVR è Rebecca Spagnuolo, schiacciatrice di banda, nata a Reggio 26 anni fa. E’ però una girandola del volley, essendo partita dal Giovolley, poi CVR, Arbor, di nuovo CVR, Rubiera, Alseno, Ostiano e nuovamente al Centro Volley Reggiano. Oggi gioca in via Guasco ove in carriera non ha mai giocato. Conosce il "Bigi"? "Altro che, a livello giovanile sono partita da Cavriago ed eravamo delle vere e proprie fans sfegatate dell’Edilesse. Venivamo sempre a seguirla al PalaBigi, in più ricordo anche di averci giocato un torneo". Quindi non le metterà soggezione? "Soggezione no, emozione tanta, pensando a chi in passato ha giocato su questo parquet". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spagnuolo del CVR. "Al PalaBigi venivo solo da spettatrice»

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