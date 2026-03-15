Spacciatore sorpreso dai carabinieri mentre confeziona le dosi scatta l' arresto

I carabinieri di Paternò hanno arrestato un uomo di 31 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, i militari hanno osservato attraverso una finestra di un appartamento a Ragalna l'uomo mentre preparava delle dosi su un tavolo in camera da letto. L’intervento è avvenuto dopo aver notato le attività sospette dall’esterno dell’abitazione.

Il pusher ha poi spontaneamente consegnato sei buste di plastica contenenti 350 grammi di marijuana e un pezzo di hashish di 40 grammi. Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati I carabinieri di Paternò hanno arrestato un 31enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante dei controlli i militari hanno scorto, dalla finestra al piano terra di un appartamento a Ragalna, lo spacciatore intento a preparare dosi su un tavolo in camera da letto. Non appena l’uomo si è accorto della presenza dei militari, è andato ad aprirgli la porta d'ingresso. Il pusher ha poi spontaneamente consegnato, prelevandole sotto un tavolinetto, sei buste di plastica contenenti 350 grammi di marijuana e un pezzo di hashish di 40 grammi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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