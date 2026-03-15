Sottrarre i bambini nel bosco agli appetiti della politica e dei suoi bracci

A pochi giorni di distanza, si torna a parlare dei bambini di Palmoli, noti come i bambini nel bosco, e dei loro genitori, che in queste ore mostrano differenze di opinioni. La questione riguarda il loro stato e le eventuali azioni intraprese per tutelarli, sollevando discussioni pubbliche e interrogativi sulla gestione della situazione. La vicenda coinvolge direttamente le persone interessate nel piccolo paese.

Tra polemiche, manifestazioni e accuse alle assistenti sociali, il rischio concreto è la strumentalizzazione della vicenda: al centro dovrebbe restare la crescita e la tutela dei piccoli coinvolti A giorni di distanza, è urgente tornare dai bambini di Palmoli, noti come i bambini nel bosco, e ai loro genitori, che in queste ore appaiono differenziarsi. Ragionevole e duttile il padre. Intransigente sino al fanatismo la madre. Oramai è diventata una sfida, purtroppo asimmetrica, tra chi cerca di porre l’attenzione sul futuro di quei bambini, che passa anche attraverso decisioni impopolari, e chi si serve spudoratamente di loro, usandoli come piedi di porco utili a forzare le speciali saracinesche che immettono alle emozioni, miniera di consensi e da sempre bersaglio prezioso dei malintenzionati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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