Sono signor-ina! | a teatro il mito di Anna Marchesini

Martedì 17 marzo 2026 alle 20 si terrà a teatro un evento dedicato ad Anna Marchesini, attrice molto apprezzata dal pubblico italiano. L’appuntamento celebra il suo lavoro e la sua figura, richiamando l’attenzione sulla sua carriera e sulle sue interpretazioni più note. Lo spettacolo intitolato “Sono signor-ina!” si propone come un omaggio alla sua figura artistica.

Un omaggio a una delle attrici italiane più amate dal grande pubblico, Anna Marchesini. Appuntamento martedì 17 marzo 2026, ore 20.30, con il nuovo ciclo de i “martedì dell’Avogaria”, la rassegna che al teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) presenta il meglio della giovane drammaturgia nazionale in sei incontri. In scena “Sono signor-ina!”, di e con Maria Carolina Nardino. Lo spettacolo non è che un atto d’amore nei confronti di Anna Marchesini e un invito a ricordarla, come attrice e come donna. Sono Signor-ina! è un racconto che intreccia la straordinaria carriera di Anna con la sua vita ma anche con quella di colei che la racconta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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