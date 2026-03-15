Solasta II | sconto del 40% per il nuovo CRPG in Early Access

Solasta II, il nuovo gioco di ruolo tattico, è ora disponibile in Early Access su PC. Il titolo, che richiama lo stile di Baldur’s Gate 3, viene offerto con uno sconto del 40 per cento, riducendo il prezzo da 39,99 euro a 24 euro sulla piattaforma Instant Gaming. La versione in accesso anticipato permette ai giocatori di provarlo prima della versione completa.

Solasta II, un nuovo titolo di ruolo tattico in stile Baldur’s Gate 3, è disponibile su PC con uno sconto significativo che porta il prezzo da 39,99 euro a soli 24 euro tramite la piattaforma Instant Gaming. Il gioco, appena uscito in Early Access su Steam, richiede specifiche tecniche precise per garantire le migliori prestazioni grafiche e di gameplay. L’offerta permette ai giocatori italiani di accedere immediatamente al codice di attivazione Steam senza dover attendere l’uscita definitiva del prodotto. Con requisiti di sistema che variano dai minimi ai consigliati, il titolo si posiziona come una valida alternativa cerca profondità strategica e narrazione complessa nel mercato domestico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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