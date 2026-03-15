snowboard lucia dalmasso vince il pgs di val stcome davanti a caffont sul podio anche bormolini e felicetti

Lucia Dalmasso ha conquistato la vittoria nel PGS di Val St. Come, posizionandosi davanti a Caffont. Sul podio sono saliti anche Bormolini e Felicetti. L’ultimo slalom gigante parallelo della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 si è appena concluso, lasciando spazio ai risultati ufficiali di questa tappa.

Si è da poco concluso l’ultimo slalom gigante parallelo della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Sulle nevi canadesi di Val St.Come, è andata in scena la seconda giornata di gare dopo le prove maschili e femminili di ieri. Ancora risultati positivi per la squadra azzurra che chiude con altri quattro podi l’ultimo PGS della stagione. Tra gli uomini, un fantastico Maurizio Bormolini si è dovuto arrendere solo all’austriaco Benjamin Karl, vincitore della Big Final sfruttando un errore dell’azzurro, out nell’ultima parte di pista. L’italiano conquista comunque un’importante piazza d’onore dopo aver già messo le mani sulla Coppa del Mondo assoluta e di gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Lucia Dalmasso vince il PGS di Val St.Come davanti a Caffont. Sul podio anche Bormolini e Felicetti

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: derby Caffont-Dalmasso in semifinale, Bormolini vuole il podio

LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fischnaller e Felicetti ai quarti, ora Caffont e Dalmasso14:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del PGS Olimpico di snowboard.

Tutto quello che riguarda Lucia Dalmasso

Temi più discussi: Dalmasso sorride a Val Saint-Côme, è 3? nel PGS: rivivi la Small Final; Val St. Come: Bormolini vince la Coppa del Mondo generale e di PGS, Coratti e Dalmasso sul podio in gara-1; Maurizio Bormolini fa il bis: vince la Coppa del mondo generale di snowboard parallelo 2026, è il secondo titolo; Maurizio Bormolini vince anche il PSL di Spindleruv Mlyn, terzo Felicetti e quarta Dalmasso.

Snowboard, Lucia Dalmasso vince il PGS di Val St.Come davanti a Caffont. Sul podio anche per Bormolini e FelicettiSi è da poco concluso l'ultimo slalom gigante parallelo della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Sulle nevi canadesi di Val St.Come, è andata in ... oasport.it

Maurizio Bormolini ha vinto ancora la Coppa del Mondo! Doppio podio azzurro in Canada con Edwin Coratti e Lucia DalmassoIl primo dei giganti di Val Saint-Come consegna, con due gare d'anticipo, la seconda sfera di cristallo assoluta consecutiva al livignasco (che si prende pure già anche ... neveitalia.it

COLPO GROSSOOOO L’#ItaliaTeam di snowboard è inarrestabile e nel secondo PGS di Val St. Come riconferma il suo strapotere! Derby tutto azzurro in big final femminile: vittoria per Lucia Dalmasso, secondo posto per Jasmin Coratti! Al maschile il fr facebook

Coppa del Mondo di SNOWBOARD ALPINO - Val St. Come (Canada) - Lucia Dalmasso è terza nello slalom gigante parallelo! La gialloverde, bronzo a Milano-Cortina 2026, precede nella small final la svizzera Baetschi e conquista il suo 15º podio della carrie x.com